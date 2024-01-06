شاهد.. ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم السبت، السيناتور مارك وارنر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات، وأعضاء اللجنة، بالمخيم الشتوي في العلا.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبل ولي العهد السعودي أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنغس كنغ، وجون كورنين، وكريستين غليبراند، وجون أوسوف، ومارك كيلي.

كما حضر اللقاء سفير الولايات المتحدة لدى المملكة مايكل راتني.

وجرى خلال اللقاء يحث العلاقات الثنائية والتعاون بين السعودية والولايات المتحدة.

واس

وحضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومسؤولون سعوديون آخرون.

المصدر: "واس"