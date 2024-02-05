"القسام" تبث مشاهد التحام مقاتليها مع الآليات الإسرائيلية غرب مدينة خان يونس (فيديو)

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات الجيش الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" مقطع فييو يظهر "التحام مجاهدي القسام مع آليات العدو غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

هذا وأفاد مراسل RT في قطاع غزة اليوم الاثنين، بأن الفصائل الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية على محاور التوغل في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

من جهته، نشر الجيش الإسرائيلي اليوم، معطيات جديدة حول جرحى العملية العسكرية في قطاع غزة.

وبحسب بيانات الجيش، أصيب 540 جنديا منهم 27 بجروح خطرة في حوادث عملياتية منذ بدء القصف على قطاع غزة.

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كما وقع 21 حادث إطلاق نار عرضي في القطاع، 54 حادث إطلاق نار ثنائي و31 حادث سير. بالإضافة إلى ذلك، وقع 388 حادثا، منها دهس بنادق مضادة للدبابات ومدافع مضادة للطائرات وأسلحة ورشاشات.

وحسب موقع الجيش فقد وصل عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 562.

وأمس الأحد ، أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة أن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية والإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا وإيقاع عشرات القتلى والجرحى في مهمات.

هذا وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ122، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.

المصدر: RT