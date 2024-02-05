"القسام" تعرض مشاهد لطائرة "Skylark" استولت عليها أثناء مهمة استخباراتية لها جنوبي غزة (فيديو)

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الاثنين مشاهد لطائرة "Skylark" المسيّرة الإسرائيلية، وكانت استولت عليها أثناء مهمة استخباراتية غرب مدينة خان يونس جنوبي غزة.

وقالت كتائب "القسام" في بيان لها: "تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز "Skylark" كانت في مهمة استخباراتية للعدو غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وأعلنت "القسام" أنها "قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعا لقوات العدو المتوغلة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ107".

وأضافت: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا إيقاع رتل آليات صهيونية في كمين مركب حيث قاموا بتفجير 3 عبوات مزروعة مسبقا في دبابة "ميركفا" واستهداف دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غربي مدينة خان يونس"، متابعة: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام وسرايا القدس استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خان يونس".

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وأكدت "القسام" أنها "استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس، ودبابة صهيونية من نوع "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" في تل الهوا بجنوب غرب مدينة غزة"، مضيفة: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح غربي مدينة خان يونس".

من حهته، نشر الجيش الإسرائيلي اليوم، معطيات جديدة حول جرحى العملية العسكرية في قطاع غزة.

وبحسب بيانات الجيش، أصيب 540 جنديا منهم 27 بجروح خطرة في حوادث عملياتية منذ بدء القصف على قطاع غزة.

كما وقع 21 حادث إطلاق نار عرضي في القطاع، 54 حادث إطلاق نار ثنائي و31 حادث سير. بالإضافة إلى ذلك، وقع 388 حادثا، منها دهس بنادق مضادة للدبابات ومدافع مضادة للطائرات وأسلحة ورشاشات.

وحسب موقع الجيش فقد وصل عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 562.

وأمس الأحد ، أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة أن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية والإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا وإيقاع عشرات القتلى والجرحى في مهمات.

هذا وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ122، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.

المصدر: RT