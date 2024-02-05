الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني صرخ "الله أكبر"

أطلقت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين النار على فلسطيني في بئر السبع بدعوى أنه صرخ "الله أكبر" وحاول انتزاع سلاح أحد رجال الشرطة بالقوة.

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن الشرطة أطلقت النار على مواطن من مدينة الطيرة هاجم مدنيين في شارع تسفي في بئر السبع، وعندما وصل عناصر الشرطة إلى مكان الحادث وأثناء اعتقال المشتبه به هاجم عناصر الشرطة وحاول سرقة سلاح أحد العناصر وسيارة شرطة المدينة.

وقالت إنه أثناء اعتقاله،استخدم ضباط الشرطة مسدس الصعق ووسائل أخرى لإيقافه لكنه استمر في أعمال الشغب، فأطلق رجال الشرطة طلقة تحذيرية في الهواء ثم على ساقه، وتم اعتقال المشتبه به وهو من سكان الطيرة ونقله للعلاج الطبي وأثناء العلاج أعلن عن وفاته.

وبحسب الشرطة فإن الشاب هتف "الله أكبر" واقترب محاولا أخذ سلاح شرطي، فأطلقت الشرطة النار عليه، مرجحة أن تكون خلفية الهجوم جنائية.

الشاب الذي قتل برصاص الشرطة في بئر السبع مرشد رشاد عبد الحي من الطيرة.



وكانت الشرطة الاسرائيلية قد اعلنت صباح اليوم عن قتل شاب في مدينة بئر السبع بزعم أنه كان يهتف:"الله أكبر" تجاه المارة وحاول السيطرة على سلاح أحد عناصرها ..https://t.co/iSuwumPbE2pic.twitter.com/f1Mz6m0rbj — |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat) February 5, 2024

المصدر: RT