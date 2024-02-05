الجيش الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية.

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واقتحمت قوات إسرائيلية في ساعة متأخرة من أمس الأحد قرية رامين شرق طولكرم وانتشرت في شوارعها وأزقتها، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.

وحطم الجنود الإسرائيليون صرح الشهداء في القرية، كما داهموا مقهى وفتشوه واحتجزوا عددا من الشبان وأخضعوهم للاستجواب وفتشوا هواتفهم، وسيارات ومنازل السكان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين، أسيرا محررا ونجله وشابا آخر خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل، كما قامت بإلحاق أضرار مادية بسيارة أحد المواطنين قبل انسحابها من البلدة.

وتم اقتحام مدينة طوباس شمال الضفة الغربية من مدخلها الشرقي، مع اندلاع مواجهات، كما تم الدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافة، ونشر قناصة في أكثر من مكان، ومداهمة منزلين.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد طفلا واحتجزت اثنين آخرين من بلدة سلواد شرق رام الله. كما اقتحمت قرية حجة شرق قلقيلية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي نابلس، تحديدا ببلدة صرة، أصيب شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابا (29 عاما) أصيب بالرصاص في القدم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة.

وأحصت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية" أمس الأحد قيام قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بـ1593 اعتداء خلال شهر يناير الماضي على الفلسطينيين في الضفة الغربية كما منعت إسرائيل الفلسطينيين من الوصول إلى نصف مليون دونم من أراضيهم.

ووفق التقرير الشهري للهيئة، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي 1407 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 186 اعتداء.

المصدر: وفا