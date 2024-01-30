قوة إسرائيلية تغتال 3 فلسطينيين بالضفة

اغتالت قوة إسرائيلية خاصة، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان، داخل مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية خاصة تسللت بملابس مدنية إلى داخل مستشفى ابن سينا، واتجهت للطابق الثالث، واغتالت الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية خلية تابعة لحماس اختبأت داخل المستشفى. فيما اعتبرت حماس العملية جريمة حرب، وتوعدت بالرد. إلى ذلك، دعت الصحة الفلسطينية الأمم المتخدة إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وطالبت بتوفير الحماية للمراكز الصحية وطواقم العلاج والإسعاف.