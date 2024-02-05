نيبينزيا حول الضربات الأمريكية في سوريا والعراق: واشنطن تجر الدول في الشرق الأوسط إلى صراع إقليمي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن تصرفات الأنغلوسكسونيين الأخيرة في الشرق الأوسط، تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.

وقال في الجلسة المنعقدة لمناقشة الضربات الأمريكية على العراق وسوريا، إن "تصرفات الأنغلوسكسونيين تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين وتقوض النظام العالمي القائم على سيادة القانون الدولي العالمي والدور المركزي للأمم المتحدة".

وأشار نيبينزيا، إلى أن الولايات المتحدة تسعى عمدا إلى جر أكبر دول الشرق الأوسط إلى الصراع.

وقال: "من خلال مهاجمة أهداف الجماعات المزعومة الموالية لإيران في العراق وسوريا، دون توقف تقريبا في الآونة الأخيرة، تحاول الولايات المتحدة عمدا جر أكبر الدول في الشرق الأوسط إلى صراع إقليمي".

ودعا المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على العراق وسوريا.

وقال: "ندعو المجتمع الدولي إلى الإدانة غير المشروطة للتصرفات المتهورة التي تقوم بها واشنطن وحلفاؤها في الشرق الأوسط، والتي تنتهك سيادة العراق والجمهورية العربية السورية".

وشدد نيبينزيا على أن الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على سوريا والعراق نُفذت في انتهاك للقانون الدولي.

وقال: "نشكر نائبة الأمين العام روزماري ديكارلو على الإحاطة الإعلامية، لقد سمعنا منها الكثير من التوازن اللفظي، لكننا لم نسمع الشيء الأكثر أهمية - الإدانة غير المشروطة لانتهاكات القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر السبت الماضي، شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.

وأكد البيان أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، واستخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وكانت قد أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن.

وأشار مراسل RT في سوريا، إلى أن عمليات القصف طالت أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غرب العراق.

المصدر: RT