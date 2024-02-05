"وول ستريت جورنال": خامنئي أمر بتجنب الحرب المباشرة مع الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إيران حذرت القوات الحليفة في العراق من أن الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين "يتجاوز حدود" ما هو مقبول.

وقال مصدر للصحيفة، إن المسؤولين الإيرانيين زاروا العراق بعد الهجوم بالطائرات المسيرة في الأردن، لإبلاغ حلفائهم بأن الهجوم "تجاوز الحدود" لأنه أدى إلى مقتل جنود أمريكيين.

وفي 2 فبراير، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر، أن المرشد والزعيم الروحي لجمهورية إيران الإسلامية، علي خامنئي، أمر بتجنب الحرب المباشرة مع الولايات المتحدة وإبعاد إيران عن تصرفات الجماعات المتورطة في مقتل الأمريكان.

وكانت السلطات الأمريكية قالت في وقت سابق إن القوات الأمريكية في الأردن تعرضت لهجوم من قبل المقاومة الإسلامية العراقية، وبحسب البنتاغون، أسفرت هذه الضربة عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وتلقي الولايات المتحدة باللوم على إيران في ما حدث، وبحسب قناة "سي بي إس"، وافقت الإدارة الأمريكية، كإجراء انتقامي، على خطط ضرب أهداف إيرانية وأفراد عسكريين مما هو متمركز في العراق وسوريا.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر أمس السبت، شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.

وأكد البيان أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، واستخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وكانت قد أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن.

المصدر: RT