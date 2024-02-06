الشرطة الأمريكية تعتقل عشرات المتظاهرين الداعمين لفلسطين في بنسلفانيا

أعتقلت الشرطة الأمريكية في ولاية بنسلفانيا العشرات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مبنى الكابيتول بتهمة التجمع غير القانوني.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لاستثمارات حكومة ولاية بنسلفانيا الأمريكية في إسرائيل.

Dozens of pro-Palestinian protesters are getting arrested now in the Pennsylvania Capitol for unlawful assembly pic.twitter.com/g8CaFQYRnU — Gillian McGoldrick (@gill_mcgoldrick) February 5, 2024

وأغلقت المظاهرة مبنى الكابيتول في هاريسبرغ، مقر حكومة الولاية.

وكان المتظاهرون، الذين ارتدى العديد منهم قمصانا كتب عليها "لا للإبادة الجماعية!"، يصفقون ويهتفون بشعارات مؤيدة لفلسطين خلال الاحتجاج.

المصدر: وكالات