ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 27478 قتيلا و66835 مصابا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 27478 قتيلا و66835 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال في بيان نشر على قناته عبر "تلغرام": "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 13 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 شهيد و205 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكد أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت أنقاض المنازل المقصوفة وفي الطرقات، وتمنع قوات الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها.

ويوم أمس الأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "مجزرة مروعة" راح ضحيتها 30 مدنيا في دير البلح فيما كان قد ادعى أنها منطقة آمنة.

وناشد المكتب الإعلامي الحكومي، "كل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 122 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

المصدر: RT