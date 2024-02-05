وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا أدلة على "صلات الأونروا بالإرهاب"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حكومته تمتلك أدلة على ارتباط "الأونروا" بـ"الإرهاب"، وستقدمها إلى اللجنة الجديدة التي شكلها أمين عام الأمم المتحدة لتقييم عمل الوكالة.

وكتب كاتس في حسابه على منصة "إكس" اليوم الاثنين، "سنقدم كل الأدلة التي تُظهر صلات الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) بالإرهاب وآثارها الضارة على الاستقرار الإقليمي، ومن الضروري أن تكشف هذه اللجنة الحقيقة".

إقرأ المزيد

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة عمل الأونروا، موضحا أنه سيقرر إن كان سيعلق تمويلها بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة.

وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".

وتقدم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الحالية.

المصدر: أ ف ب +RT