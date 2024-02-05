اشتباكات ضارية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي وأنباء عن "حدث أمني صعب"

أفاد مراسل RT في قطاع غزة اليوم الاثنين، بأن الفصائل الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية على محاور التوغل في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاشتباكات تدور في محيط برج وطن قرب مفترق السرايا في مدينة غزة.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن "وقوع حدث أمني صعب جدا في وسط غزة، حيث يجري نقل جنود قتلى ومصابين من المكان".

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها تمكنوا من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للجيش الإسرائيلي، كما أكد مقاتلوها إيقاع رتل آليات إسرائيلية في كمين مركب حيث قاموا بتفجير 3 عبوات مزروعة مسبقا في دبابة "ميركفاه" وباستهداف دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت في بيان على قناتها على "تلغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام وسرايا القدس استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، كما استهدف مجاهدو القسام دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ودبابة أخرى في محيط مسجد فلسطين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

كذلك تمكن "مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

كما قصفت بالاشتراك مع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ "107"، وتم استهداف دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

ومن جانبها، أكدت "سرايا القدس" استهداف مقاتليها بالقنابل المقذوفة من نوع (برق) المضادة للأفراد جنودَ الجيش الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس، وقصف تمركز جنود وآليات الجيش بقذائف الهاون وصواريخ "غراد" في محور التقدم جنوب غرب خان يونس، وشرق مخيم المغازي وبلدة المصدر وسط القطاع.

وأضافت أنها "قصفت بصواريخ 107 وعدد من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم الصبرة وتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ومحيط الصناعة والجوازات بمدينة غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 122 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27478 شهيدا و66835 مصابا منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023"، مضيفة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة في غزة راح ضحيتها 113 شهيدا و205 مصابا خلال 24 ساعة".

المصدر: RT