وكالة "وفا": القوات الإسرائيلية تقتل طفلا فلسطينيا شرقي القدس

أفاد شهود عيان لوكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية قتلت طفلا على حاجز عسكري، قرب مدخل بلدة العيزرية شرق القدس.

وقال الشهود في تصريح للوكالة: "قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفل وديع شادي عويسات (14 عاما) من بلدة جبل المكبر في القدس، وتركته ينزف، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن".

"وكالة "وفا

وذكرت الوكالة أن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أن القوات الإسرائيلية تركت الطفل عويسات ينزف في المكان دون أن تقدم له العلاج حتى توفي.

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وفي فيديو آخر ظهرت مجندة وهي تطلق النار على الطفل عويسات من مسافة الصفر، بينما كان مصابا وينزف على الأرض.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا حادا في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن".

ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، التي يسكنها أيضا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بحسب القانون الدولي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية.

و أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات ضد بعض المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

المصدر: وكالة "وفا"