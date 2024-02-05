شولتس لنتنياهو: إقامة الدولتين هو "الحل الدائم الوحيد"

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لسلام دائم في الشرق الأوسط.

وقال شولتس في بيان نقله الناطق باسمه: "وحده حل الدولتين عن طريق التفاوض يفتح آفاق التوصل إلى حل دائم للصراع في الشرق الأوسط، يجب أن ينطبق ذلك على غزة والضفة الغربية".

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ودعا شولتس في بيانه أن تُمنح "السلطة الفلسطينية بعد خضوعها للإصلاح.. دورا مركزيا".

وترفض الحكومة الإسرائيلية البحث في "حل الدولتين"، ما يثير استياء المجتمع الدولي، وقد جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي التأكيد على معارضته أي "سيادة فلسطينية".

وكان قد أبدى نتنياهو في وقت سابق رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة.

‎وعقب ذلك قال بايدن إنه تحدث مع نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة مدنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه لا سبيل لإنهاء التحديات الأمنية الطويلة الأمد التي تواجه إسرائيل والتحديات القصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة بدون إقامة دولة فلسطينية، وإن إسرائيل لديها فرصة في الوقت الحالي في ظل استعداد دول في المنطقة لمنحها ضمانات أمنية.

‎وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن أمن إسرائيل على المدى الطويل لن يتم ضمانه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.

‎وأشارت شبكة NBC إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية، مقابل قيام دولة فلسطينية.

المصدر: أ ف ب+RT