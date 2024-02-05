وزير المالية الإسرائيلي يطالب بنوك بلاده بعدم تطبيق العقوبات الأمريكية على المستوطنين

طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من البنوك الإسرائيلية عدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الأربعة الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات اقتصادية.

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وقرر بنك "لئومي" تجميد حساب أحد المستوطنين المستهدفين بالعقوبات الأمريكية، وفقا للقرار الصادر عن البيت الأبيض.

وبناء على ذلك، حاول وزير المالية التدخل لوقف الإجراءات التي كان البنك يعتزم تنفيذها، بحسب القناة 12 العبرية.

وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، وقع الرئيس جو بايدن قبل أيام، أمرا رئاسيا يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ضالعين في هجمات ضد الفلسطينيين ونشطاء السلام في الضفة الغربية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية. كذلك، أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات ضد بعض المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

المصدر: RT+ وسائل إعلام إسرائيلية