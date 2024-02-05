جونسون ينعى مشروع قانون يجمع بين حماية الحدود وتقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الشيوخ ويجمع بين المساعدات لكييف وإسرائيل، وحماية الحدود مع المكسيك، "جاء أسوأ من المتوقع".

وكتب جونسون عبر منصة X: "مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الشيوخ أسوأ مما توقعنا.. ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي خلقها الرئيس" جو بايدن.

وأضاف: "إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، سيكون ميتا مسبقا".

وكشف مجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قانون ميزانية من الحزبين بقيمة 118 مليار دولار يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، والتي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.

وينص على تمويل أمن الحدود بمبلغ 20.2 مليار دولار فقط، أي أقل بثلاث مرات تقريبا من المبلغ المطلوب لكييف.

المصدر: نوفوستي