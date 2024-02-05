مدريد تعلن عن مساعدات طارئة "للأونروا" بقيمة 3.5 مليون يورو

أعلنت إسبانيا اليوم الاثنين الإفراج عن مساعدات طارئة بقيمة 3.5 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

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وتأتي هذه الخطة عقب إعلان عدد من الدول تعليق تمويلها "للأونروا" عإثر اتهام إسرائيل لعدد من موظفيها بالضلوع في هجوم الـ 7 من أكتوبر.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في كلمة ألقاها أمام لجنة برلمانية "ستفرج إسبانيا عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 3.5 مليون يورو لتتمكن الأونروا من مواصلة أنشطتها على المدى القصير".

وأضاف "الأونروا في وضع يائس وهناك خطر كبير من أن تُشلّ أنشطتها الإنسانية في غزة في الأسابيع المقبلة".

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن الأونروا تظل "العمود الفقري للاستجابة الإنسانية" في غزة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة عمل الأونروا، موضحا أنه سيقرر إن كان سيعلق تمويلها بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة.

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وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا قد أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".

ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تدير برامج المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، كانت متحالفة بشكل وثيق مع "حماس".

المصدر: أ ف ب