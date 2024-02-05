لابيد: قريبا يحل شهر رمضان.. حكومتنا متجهة نحو كارثة

أبدى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قلقه من حلول شهر رمضان، قائلا إن إسرائيل بهذه الحكومة متجهة نحو كارثة حقيقية.

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وأضاف لابيد خلال اجتماع اليوم الاثنين أنه: "بعد شهر وبضعة أيام يبدأ شهر رمضان. أعتبر أنه من واجبي تحذير الحكومة. البلاد ليست مستعدة لذلك. لا يوجد تحضير. لا توجد خطة. ولم تكن هناك مناقشات عملية وسياسية على المستوى المناسب. نحن نتجه نحو الكارثة. لكارثة أخرى".

وتابع: "إذا سمحوا لبن غفير بأن يقود الأحداث الرمضانية في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) والقدس الشرقية، فسوف تشتعل المنطقة. هذا ما يريده، ولكن ليس هذا ما تحتاجه دولة إسرائيل".

وختم لابيد: "أدعو رئيس الوزراء إلى أخذ الصلاحيات من بن غفير لتشكيل فريق رفيع المستوى على الفور، حتى يقوموا بإعداد دولة إسرائيل لشهر رمضان".

وفي وقت سابق، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعد تصريحات له انتقد فيها طريقة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب الدائرة في غزة.

المصدر: RT