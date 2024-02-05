إيطاليا: تهديدات الحوثيين لا تخيفنا وسنرد إن هوجمنا

صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بأن إيطاليا لن ترضخ لتهديدات الحوثيين، وإنها سترد وبقوة في حال تعرضت لأي هجوم.

وقال تاجاني على هامش منتدى "حوارات المتوسط" المنعقد في روما اليوم الإثنين: "تهديدات الحوثيين لا تخيفنا، وإن تعرضنا لهجوم سنرد ويجب أن يكون هذا واضحاً".

وأضاف: نحن ندافع عن حرية حركة التجارة ولا نهاجم أحدا لكننا لا نريد بالمقابل أن يهاجمنا أحد”.

وشدد تاجاني على أهمية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، مضيفا أن "هناك حركة بحرية حرة وإذا حدثت هجمات فسنرد".

واختتم بالقول إن "الحوثيين منظمة إرهابية".

وكان محمد الحوثي قال في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الاثنين، إن "نصيحتنا لإيطاليا هي الضغط على إسرائيل لوقف المجازر اليومية في قطاع غزّة"، مؤكدا أن "هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام".

المصدر: وكالة آكي الإيطالية