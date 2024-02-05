الخارجية الروسية: كلام السفيرة الإسرائيلية بحق لافروف "هجوم لا أساس له من الصحة"

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن كلام السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمون هالبرين الموجهة إلى الوزير سيرغي لافروف هي "هجوم لا أساس له من الصحة" بهدف التغطية على تصريحات يسرائيل كاتس.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد نشرت مقابلة أجرتها مع هالبرين مؤخرا، قالت فيها إن روسيا "تقلل من أهمية" المحرقة، وأنه لم يسبق في التاريخ وأن عرف العالم مثل هذه الإبادة الجماعية والممنهجة على أسس قومية، والشعب اليهودي وحده هو من تعرض لذلك".

ولفتت الوزارة الانتباه أيضا إلى حقيقة أن المحرقة "الهولوكوست" كانت عبارة عن اضطهاد وإبادة جماعية على يد النازيين لممثلي مجموعات عرقية واجتماعية مختلفة تماما، وهو ما تم تسجيله في أهم الوثائق الدولية.

وأعلنت الخارجية الروسية صباح اليوم الاثنين، استدعاء السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى موسكو سيمون هالبرين بعد "تصريحات لم تحترم بها روسيا على جهودها لتحرير الأسرى الإسرائيليين" لدى "حماس".

وقالت الوزارة: "استدعينا السفيرة الإسرائيلية على خلفية التصريحات غير المقبولة التي صدرت عنها، وتشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية" التي تدافع عنها روسيا.

وأضافت: "مما يثير استياء روسيا أن السفيرة الإسرائيلية تحدثت بلا احترام عن الجهود التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى حل قضية الرهائن".

المصدر: RT