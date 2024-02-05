الجيش الإسرائيلي يستهدف خان يونس ودير البلح بعشرات الغارات

يواصل الجيش الإسرائيلية قصفه قطاع غزة وشن الغارات الجوية خاصة على مدينتي دير البلح وخان يونس، في ظل وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر من 90% من السكان.

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وأفاد مراسلنا اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي نسف عدة منازل وسط خان يونس، واستهدف تجمعات للنازحين، موقعا مئات القتلى والجرحى.

وقصف الجيش الإسرائيلي أحياء الأمل والكتيبة والشيخ ناصر والقيزان، إضافة إلى المنطقة الجنوبية الواصلة إلى مدينة رفح.

وتمت محاصرة مستشفيي الأمل وكمال ناصر وسط خان يونس، بالتزامن مع إطلاق مسيرات إسرائيلية النار على المواطنين في المنطقة.

كما تواصل مدفعية الجيش قصف مناطق واسعة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف مخيم النصيرات بعدة قذائف مدفعية.

وأطلقت زوارق الجيش الإسرائيلي الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة، صوب شاطئ مدينة غزة.

والليلة الماضية، أضرمت قوات إسرائيلي النيران بعدد من الشقق السكنية في منطقة برج السوسي قرب مفترق الصناعة غرب مدينة غزة.

ولليوم الـ122 يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 27365 قتيلا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 66630 جريحا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: RT+ وفا