البنتاغون: لن نستهدف السفينة الإيرانية المشاركة في محاربة القرصنة في البحر الأحمر

أكد البنتاغون أن القوات المسلحة الأمريكية لن تستهدف سفينة "بهشاد" الإيرانية المشاركة في محاربة القرصنة في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي له يوم الاثنين: "لم أسمع عن اختيار الولايات المتحدة لـ "بهشاد" كهدف لها. ونحن على اطلاع جيد بما يتعلق بـ "بهشاد". وهذا أمر اعتيادي بالنسبة لإيران أن تكون لديها سفينة في البحر الأحمر تقوم بعمليات، وهذا بحد ذاته لا يعتبر شيئا غير عادي".

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وتابع قائلا: "نحن موجودون هناك من أجل الحفاظ على حرية الملاحة والعمل مع المجتمع الدولي على ضمان المرور الآمن للسفن عبر هذا الطريق في المياه، ونحن لا نسعى للمواجهة أو الحرب مع إيران، ولكن إذا كان هناك أي خطر على قواتنا، فإننا سنتخذ الإجراءات اللازمة".

جاء ذلك تعليقا على افتراضات تقول أن سفينة "بهشاد" الإيرانية قد تقوم بأعمال استطلاع ونقل للمعلومات.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها أطلقوا عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر ردا على هجمات الحوثيين على السفن التجارية في المنطقة منذ نوفمبر الماضي.

المصدر: تاس