الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع أنتوني بلينكن في الرياض (فيديو + صور)

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين في الرياض، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار".

وحضر اللقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والسفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين جولة جديدة في الشرق الأوسط في إطار مساعي تحقيق الهدنة بين إسرائيل و"حماس".

وفي زيارته الخامسة إلى المنطقة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في السابع من أكتوبر والذي اندلعت الحرب على إثرها، من المتوقع أن يزور بلينكن السعودية وإسرائيل ومصر وقطر.

وقبل الرحلة شدد على بلينكن الحاجة إلى "معالجة الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل عاجل"، بعد أن دقت منظمات الإغاثة مرارا وتكرارا ناقوس الخطر بشأن التأثير المدمر للحرب المستمرة منذ خمسة أشهر تقريبا على القطاع المحاصر.

ومع وصول بلينكن إلى المنطقة، من المتوقع أن يناقش الهدنة المقترحة التي تم التوصل إليها في اجتماع باريس في يناير الماضي بين كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والمصريين والقطريين.

ومن شأن الهدنة المقترحة أن توقف القتال لمدة ستة أسابيع أولية بينما تفرج "حماس" عن رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، بحسب مصدر في الحركة.

وتأتي زيارة بلينكن الأخيرة إلى الشرق الأوسط في الوقت الذي صرح فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "بدلا من أن يقدم لنا دعمه الكامل، ينشغل (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة) الذي يذهب إلى حماس".

المصدر: "واس" + "أ ف ب"