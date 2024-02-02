 
مباشر

وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان هدنة إنسانية في غزة

أخبار العالم العربي

وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان هدنة إنسانية في غزة
Legion-Media Imago_v1
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwlu

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود ضمان هدنة إنسانية في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس".

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، يوم الجمعة، أن "وزير الخارجية بحث جولته المقبلة إلى المنطقة والعمل الجاري لجعل المنطقة سلمية وأكثر تكاملا، ما يشمل أمنا مستقرا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

إقرأ المزيد
واشنطن: بلينكن سيدفع باتجاه صفقة للإفراج عن الأسرى خلال جولة شرق أوسطية جديدة
واشنطن: بلينكن سيدفع باتجاه صفقة للإفراج عن الأسرى خلال جولة شرق أوسطية جديدة

وأضاف البيان أن وزير الخارجية "جدد التأكيد على أهمية ضمان الهدنة الإنسانية التي تضم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس".

ومن المتوقع أن يتوجه بلينكن إلى الشرق الأوسط خلال الفترة بين 4 و8 فبراير، وستكون هذه خامس جولة له في المنطقة منذ بدء التصعيد في قطاع غزة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا