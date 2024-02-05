اليمن.. إصابة 5 أشخاص في قصف أمريكي بريطاني على أهداف شمال مدينة الحديدة (فيديو)

أفاد مصدر في السلطات اليمنية، بأن 5 أشخاص أصيبوا إثر قصف طائرات أمريكية وبريطانية موقعا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.

وقال مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "نوفوستي" إن المقاتلات الأمريكية والبريطانية قصفت بثلاث غارات موقعا لـ "أنصار الله" في منطقة الكثيب بمديرية الميناء شمال مدينة الحديدة.

وأضاف أن القصف الجوي على الموقع القريب من القاعدة والكلية البحرية في منطقة الكثيب المطلة على ميناء الحديدة، أوقع خمسة جرحى.

وذكرت قناة "المسيرة" اليمنية، أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنت سلسلة هجمات جديدة على مدينة الحديدة غربي اليمن.

وسبق أن شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية 15 غارة على محافظتي صعدة والحديدة، " 8 غارات على منطقة رأس عيسى، و3 غارات في مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة، و4 غارات شرقي مدينة صعدة".

وفجر أمس الأحد، صرح مسؤولان أمريكيان بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا أهدافا للحوثيين في اليمن من منصات جوية وسطحية وطائرات "إف/إيه 18" واستهدفتا ما لا يقل عن 30 هدفا في 10 مواقع على الأقل.

ومن جانبها، أكد الحوثيون أن "تحالف العدوان الأمريكي البريطاني شن 48 غارة على العاصمة صنعاء وخمس محافظات أُخَر، توزعت على 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و11 غارة على محافظة تعز، و9 غارات على محافظة الحديدة، و7 غارات على محافظة البيضاء، و7 غارات على محافظة حجة، وغارة على محافظة صعدة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر السبت الماضي، شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.

وأكد البيان أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، واستخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وكانت قد أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن.

وأشار مراسل RT في سوريا، إلى أن عمليات القصف طالت أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غرب العراق.

المصدر: RT