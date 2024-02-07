"واشنطن بوست" تكشف تفاصيل جديدة وراء فشل منع هجوم "البرج 22"

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل تقييم عسكري أولي حول الهجوم الذي تعرضت له القوات الأمريكية في قاعدة "البرج 22" في الأردن، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن التقييم الأولي يشير إلى أن الطائرة بدون طيار الإيرانية التي نفذت الهجوم، "لم يتم رصدها بسبب عدم وجود نظام دفاع جوي قادر على التعامل معها" في القاعدة.

وقال مسؤول دفاعي مطلع على التقييم إن النتائج الأولية أفادت بأن "المسيرة ربما لم يتم كشفها أيضا لأنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض"، مبينا أن القاعدة "لم تكن مجهزة بأسلحة يمكنها القضاء على التهديدات الجوية مثل الطائرات بدون طيار، وبدلا من ذلك كان الاعتماد على أنظمة حرب إلكترونية مصممة لتعطيل مثل تلك التهديدات أو اعتراض مسارها نحو أهدافها".

وذكر مسؤول أمريكي أن المسيرة التي نفذت الهجوم حلقت على ارتفاع منخفض من أجل تقليل إمكانية كشفها باستخدام أنظمة الرادار.

فيما أوضح مسؤول آخر أن الهجوم "يبرز الحاجة إلى أنظمة قادرة على التعامل بشكل أفضل مع الطائرات بدون طيار".

وذكرت الصحيفة أن الجيش الأمريكي يعتمد منذ فترة طويلة على نشر أنظمة دفاع جوي مثل "باتريوت" في المواقع العسكرية الأمريكية، "لكن في ظل وجود مخزون محدد من تلك الأنظمة، يتم تحديد الأولويات فيما يتعلق بأماكن نشرها"، لافتة إلى أن موقع "البرج 22" كان مجهزا بحاويات لحماية أماكن إقامة الجنود.

وأشار المسؤولان إلى أن هناك حواجز خرسانية على الأرض بين الوحدات السكنية للأفراد، خففت من حدة الانفجار.

المصدر: "واشنطن بوست"