البنتاغون يكشف هوية الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في موقع "البرج 22" (صورة)

حددت وزارة الدفاع الأمريكية أسماء الجنود الثلاثة الذين قتلوا في موقع "البرج 22" إثر الهجوم الذي طال القوات الأمريكية في الحدود الأردنية السورية.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، أن "القتلى هم الرقيب ويليام جيروم ريفرز، 46 عاما، من كارلتون، جورجيا، وكينيدي لاندون ساندرز، 24 عاما، من وايكروس، جورجيا، وبريونا أليكسوندريا موفيت، 23 عاما، من سافانا، جورجيا".

The three American troops who were killed during a drone strike at a U.S. military base in Jordan over the weekend have been identified.https://t.co/6K91yUgSjl — NewsChannel 5 (@NC5) January 29, 2024

وأضاف البيان: "تم تعيين الجنود في سرية المهندسين 718، وكتيبة المهندسين 926، ولواء المهندسين 926، في فورت مور جورجيا".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "الهجوم وقع في موقع يعرف باسم البرج 22، حيث ينتشر ما يقرب من 350 فردا من الجيش والقوات الجوية الأمريكية".

The Pentagon Has Identified The 3 Army Reserve Soldiers Killed In A Drone Attack In Jordan As:

Sgt. William Jerome Rivers, 46, of Carrollton, GA

Spc. Kennedy Ladon Sanders, 24, of Waycross, GA Spc. Breonna Alexsondria Moffett, 23, of Savannah, GA pic.twitter.com/riPDqr6Ktr — Phillip Morris (@PMorris185) January 29, 2024

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وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، للصحفيين يوم الاثنين، إن "الهجوم بدا مختلفا عن الهجمات السابقة بسبب مكان وزمان وقوعه حيث وقع في الصباح الباكر جدا". فيما أعلنت أن عدد جرحى الهجوم ارتفع إلى 40 شخصا.

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هذا وذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولي إدارته ناقشوا ردا عسكريا محتملا على الجماعات الضالعة في الهجوم.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية