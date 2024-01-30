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البنتاغون يكشف هوية الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في موقع "البرج 22" (صورة)

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البنتاغون يكشف هوية الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في موقع
Legion-Media
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حددت وزارة الدفاع الأمريكية أسماء الجنود الثلاثة الذين قتلوا في موقع "البرج 22" إثر الهجوم الذي طال القوات الأمريكية في الحدود الأردنية السورية.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، أن "القتلى هم الرقيب ويليام جيروم ريفرز، 46 عاما، من كارلتون، جورجيا، وكينيدي لاندون ساندرز، 24 عاما، من وايكروس، جورجيا، وبريونا أليكسوندريا موفيت، 23 عاما، من سافانا، جورجيا".

وأضاف البيان: "تم تعيين الجنود في سرية المهندسين 718، وكتيبة المهندسين 926، ولواء المهندسين 926، في فورت مور جورجيا".

البنتاغون يكشف هوية الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في موقع
البنتاغون يكشف هوية الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في موقع

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "الهجوم وقع في موقع يعرف باسم البرج 22، حيث ينتشر ما يقرب من 350 فردا من الجيش والقوات الجوية الأمريكية".

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وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، للصحفيين يوم الاثنين، إن "الهجوم بدا مختلفا عن الهجمات السابقة بسبب مكان وزمان وقوعه حيث وقع في الصباح الباكر جدا". فيما أعلنت أن عدد جرحى الهجوم ارتفع إلى 40 شخصا.

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هذا وذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولي إدارته ناقشوا ردا عسكريا محتملا على الجماعات الضالعة في الهجوم.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية

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