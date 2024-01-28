"البرج 22".. معلومات عن القاعدة العسكرية التي قتل فيها 3 جنود أمريكيين في الأردن (صورة)

قتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على موقع عسكري بالأردن يحمل اسم "البرج 22".

ويقع البرج في مكان استراتيجي مهم بالأردن في أقصى الشمال الشرقي عند التقاء حدود المملكة مع سوريا والعراق، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

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ويقع "البرج 22" على مسافة قريبة بدرجة كافية من القوات الأمريكية في التنف.

ولا يعرف عن الموقع سوى القليل، لكنه يقع قرب قاعدة التنف الواقعة في الجهة المقابلة داخل الحدود السورية ويضم عددا صغيرا من الجنود الأمريكيين.

كما أنه لا يعرف على وجه الدقة عدد العسكريين الأمريكيين في "البرج 22" ولا يعرف أيضا نوع الأسلحة والدفاعات الجوية الموجودة بداخله.

ووفقا لصور الأقمار الصناعية، فإن موقع "البرج 22" يقع داخل الأراضي الأردنية وهو على مقربة من مخيم الركبان للاجئين السوريين.

AP

وحسب شبكة "سي أن أن" تتواجد القوات الأمريكية في الموقع الأردني في إطار مهمة "تقديم المشورة والمساعدة"، فيما أشارت "أسوشيتد برس" إلى أن حوالي 3000 جندي أمريكي يتمركزون في الأردن.

وتقول "نيويورك تايمز" إن نحو 2000 جندي يتمركزون في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، بالإضافة إلى قوات العمليات الخاصة والمدربين العسكريين وأفراد الدعم للقاعدة الأميركية في التنف بسوريا.

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هذا وأفادت شبكة "سي أن أن" بأنه لم يتضح سبب عدم اعتراض الدفاعات الجوية الطائرة المسيرة المهاجمة، خاصة وأنه الهجوم الأول على المواقع الأمريكية منذ بدء الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في 17 أكتوبر 2023.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.

هذا، وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأحد مسؤولية الهجوم على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين.

وأضافت أنها استهدفت يوم الأحد 4 قواعد أمريكية وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان فكانت داخل الأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية