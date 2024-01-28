قتل فيه 3 جنود أمريكيين.. الأردن يؤكد وقوع الهجوم على موقع متقدم داخل أراضي المملكة

أكدت الحكومة الأردنية وقوع هجوم بطائرة مسيرة قتل فيه 3 جنود أمريكيين وأصيب آخرون، على موقع متقدم داخل أراضي المملكة.

وبعد نفي سابق، أكدت عمان وقوع الهجوم داخل الأراضي الأردنية، وقالت إن الهجوم استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا.

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ودان الأردن الهجوم على القوات الأمريكية التي تتعاون مع المملكة في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود.

وأعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين عن تعازي الأردن بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة

وقال المبيضين "إن الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف القوات المسلحة الأردنية".

وأكد المبيضين أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة.

وأكدت البيانات الأمريكية الرسمية أن الهجوم وقع في "البرج 22" وهذه المنطقة تقع بجانب قاعدة الركبان داخل الحدود الأردنية وعلى مقربة من الحدود مع سوريا.

ونشرت قناة "رؤى لدراسات الحرب" صورة للموقع الذي استهدف على الحدود الأردنية السورية.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.

وأفاد البيت الأبيض بأن وزير الدفاع أوستن ومستشار الأمن القومي سوليفان ونائب مستشار الأمن القومي، أطلعوا بايدن هذا الصباح على تفاصيل الهجوم ضد أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

هذا، وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأحد مسؤولية الهجوم على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين واصابة 25 آخرين.

وأضافت أنها استهدفت اليوم 4 قواعد أمريكية وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان فداخل الأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.

المصدر: RT + وكالات