نتنياهو يلتقي رئيس الأرجنتين ويشكره على قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس (فيديو)

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في القدس اليوم، وشكره على قرار نقل السفارة الأرجنتينية من تل أبيب إلى القدس.

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وعقد نتنياهو وميلاي في بادئ الأمر اجتماعا خاصا، وبعد ذلك عقد اجتماع موسع شكر خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأرجنتيني على قراره إعلان "حماس" "منظمة إرهابية" وعلى دعمه "غير المشروط لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وفي مستهل اللقاء قال نتنياهو: "يسرني استقبالك الرئيس ميلي وحاشيتك في إسرائيل إنك لصديق عظيم للدولة اليهودية يسرنا جدا قرارك الاعتراف بأورشليم عاصمة إسرائيل ونقل ممثليتك الدبلوماسية إلى هناك والسفارة".

واتفق الجانبان على تسيير الوفود التجارية المشتركة في مجالات مختلفة بين الدولتين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أعلن فور وصوله أمس إلى إسرائيل نقل سفارة بلاده إلى القدس.

ووصل الرئيس الأرجنتيني إلى إسرائيل مساء الثلاثاء في أول زيارة له منذ توليه منصبه وكان في استقباله وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي شكره على "دعمه لدولة إسرائيل".

المصدر: RT