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قصف إسرائيلي لعدة بلدات لبنانية وتعرض محطة لضخ المياه لأضرار كبيرة (صور+فيديو)

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قصف إسرائيلي لعدة بلدات لبنانية وتعرض محطة لضخ المياه لأضرار كبيرة (صور+فيديو)
صورة تعبيرية
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أفاد مراسلنا في لبنان بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت مبنى مضخات المياه لمشروع الوزاني ما أدى إلى أضرار كبيرة بالموقع، فيما قصف الجيش الإسرائيلي بلدة بني حيان جنوب لبنان.

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وأظهرت عدة مقاطع فيديو وصور حجم الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على البلدة وتواصل فرق الدفاع المدني عملية رفع الأنقاض وفتح الطرقات.

كما شهدت أجواء المدن الساحلية جنوب لبنان تحليقا للطيران الإسرائيلي وصولا إلى العاصمة بيروت مع خرق جدار الصوت.

وأغارت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم على محطة ضخ مياه الوزاني في سهل الوزاني وخلفت أضرار كبيرة في المنشأة.

قصف إسرائيلي لعدة بلدات لبنانية وتعرض محطة لضخ المياه لأضرار كبيرة (صور+فيديو)
قصف إسرائيلي لعدة بلدات لبنانية وتعرض محطة لضخ المياه لأضرار كبيرة (صور+فيديو)

المصدر: RT

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