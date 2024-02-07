منظمة التحرير الفلسطينية تشكر السعودية على موقفها الثابت مع فلسطين

وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الشكر للسعودية على "موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع الشعب الفلسطيني".

إقرأ المزيد

وقال حسين في منشور على صفحته في منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "نشكر المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وفي وقت سابق، جددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على أن موقف المملكة كان ولا يزال ثابتا تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأشارت إلى أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية، مؤكدة على أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب كافة أفراد قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ودعت السعودية، المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع في الاعتراف بها، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

نشكر المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. pic.twitter.com/sQA2NusZlW — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 7, 2024

المصدر: RT