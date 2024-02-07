مشاهد من اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس في مدينة طولكرم واستهداف منزل بالقذائف

أفادت مراسلة RT باقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس في مدينة طولكرم اليوم الأربعاء، ومقتل شخصين واعتقال 3 آخرين من أحياء متفرقة من المدينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق استهداف القوات الإسرائيلية لمنزل في مخيم نور شمس بقذيفة "أنيرجا".

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن القوت الإسرائيلية قصفت منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالقذائف، عقب قيام جرافة إسرائيلية بهدم أجزاء منه، دون التمكن من معرفة مصير من يتواجد داخله، بسبب الحصار المشدد للمنزل.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية قصفت منزل الشاب عصام العلي بالقذائف كما وهدمت أجزاء من المنزل، كما أصيب شاب بالرصاص الإسرائيلي في البطن والقدمين، بينما أصيبت 3 سيدات بشظايا في القصف.

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وأعادت القوات الإسرائيلية اليوم اقتحام مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقا، بعدما كانت قد انسحبت صباح اليوم.

وبحسب "وفا" اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة المخيم، تبعه دفع تعزيزات عسكرية كبيرة من الآليات الإسرائيلية من المحور الغربي للمدينة، وانتشرت في مختلف حارات المخيم وتحديدا الدمج والمسلخ وجبل النصر وشارع المدارس وشارع نابلس المار من مدخل المخيم، وسط إطلاقها للأعيرة النارية بشكل كثيف على كل شيء متحرك.

كما طالت الأعيرة النارية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية مكان تواجد الصحافيين في ضاحية اكتابا شرق المدينة وهي المنطقة الأقرب إلى المخيم، دون إصابات.

وفرضت القوات الإسرائيلية طوقا مشددا على كل مداخل المخيم ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه. فيما أفاد الهلال الأحمر بأن القوات الإسرائيلية تمنع مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم.

المصدر: RT + وفا