شركات التأمين تزيد التكاليف بنسبة 50% على السفن المستهدفة في البحر الأحمر

صرح رئيس قسم الالتزامات البحرية في شركة "ميغل آند بارتنرز" للتأمين ديفيد سميث، أن شركات التأمين ضاعفت التكاليف على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية العابرة للبحر الأحمر.

وقال سميث: "إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل تدفع الآن علاوة مخاطر حرب إضافية تتراوح من 25 إلى 50 بالمئة زيادة عن السفن الأخرى العابرة للبحر الأحمر".

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وقالت مصادر في صناعة التأمين إن "السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل ستخضع لأقساط أعلى تزيد حتى عن 50 بالمئة".

فيما صرحت مصادر أخرى أن بعض مقدمي خدمات التأمين "يتجنبون تغطية مثل هذه السفن بسبب استهداف الحوثيين لها".

وقالت المصادر إن "علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب لرحلات البحر الأحمر بلغت نحو واحد بالمئة من قيمة السفينة في الأيام العشرة الماضية..وهذا يتحول إلى مئات الآلاف من الدولارات..".

وصرح مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة فيسيل بروتيكت المتخصصة في تأمين الشحن البحري والمخاطر في الحروب وهي جزء من شركة "بن اندرايتر" أن "الممر الآمن فيما يبدو الذي يقدمه الحوثيون للسفن التي ترفع علم روسيا والصين أو المملوكة لهما، بما في ذلك هونغ كونغ، وإيران، يراد به توفير درجة من الضمان للأسواق التجارية المرتبطة بتلك الدول".

وأظهرت بيانات شحن أن السفن تضيف أيضا رسائل إلى بياناتها التعريفية المعلنة لتتبع السفن توضح فيها وجود طاقم صيني على متنها أو تفيد بأنها لا علاقة لها بشركات بريطانية أو أمريكية أو إسرائيلية.

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

المصدر: "رويترز"+RT