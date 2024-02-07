مسؤولون في إدارة بايدن يلتقون بقادة المجتمع العربي في أمريكا

أفاد موقع "أكسيوس" بأن مسؤولين في البيت الأبيض سيلتقون بقادة المجتمع العربي والمسلم في الولايات المتحدة على خلفية خيبة أمل الأمريكيين من أصول عربية من سياسات جو بايدن تجاه غزة.

وسيجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من البيت الأبيض مع ممثلي المجتمع العربي الأمريكي في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان يوم الخميس، لمناقشة سياسات الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بالنزاع بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

وأكد النائبان عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب بولاية ميشيغان، أبراهام عياش والعباس فرحات لـ "أكسيوس" أنهما سيشاركان في الاجتماع.

ومن المتوقع أن يضم وفد الإدارة الأمريكية مدير مكتب شؤون ما بين الحكومات توم بيريز ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر ومستشار البيت الأبيض للعلاقات مع المجتمعات المسلمة مازن بصراوي.

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وسبق لفرحات و3 نواب آخرين في مجلس النواب لولاية ميشيغان وأكثر من 30 مسؤولا محليا آخر قد دعوا لعدم التصويت إلى جانب جو بايدن في الانتخابات التمهيدية بولاية ميشيغان، التي من المقرر أن تجري يوم 27 فبراير.

وقال فرحات في أحد التصريحات الصحفية إن هناك حاجة لبعض الأفعال قبل أن يكون من الممكن بالنسبة له تأييد الرئيس الذي يسعى للترشح لولاية رئاسية جديدة.

وحذر فرحات من أن الناخبين من أصول عربية والمسلمين، الذين يتابعون ما يحدث في قطاع غزة، قد لا يصوتون لصالح بايدن، ما قد يؤدي إلى خسارته في الانتخابات.

ويشار إلى أن المجتمعات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة تنتقد بشدة المساعدة الأمريكية لإسرائيل على خلفية عمليتها العسكرية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي ردا على هجوم حركة "حماس".

المصدر: "أكسيوس"