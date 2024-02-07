الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف نفق جديد في خان يونس (فيديو+ صور)  

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء اكتشاف نفق استخدمته حركة "حماس" لاحتجاز الرهائن في خان يونس.

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وقال الجيش في بيان له: "نفذ جنود من وحدة ياهالوم ووحدة أخرى من القوات الخاصة غارة على نفق استراتيجي إضافي تحت الأرض بطول كيلومتر واحد في خان يونس، تم استخدامه لإخفاء أعضاء رفيعي المستوى في منظمة حماس الإرهابية واحتجاز الرهائن. وقاتلت القوات في النفق ضد الإرهابيين وخرقت الأبواب المعدنية وأبطلت مفعول المتفجرات".

وأضاف: "أثناء عمليات البحث في النفق، تم اكتشاف عدة غرف، بما في ذلك زنزانة محظورة حيث تم احتجاز الرهائن، وحمام، ومنطقة استراحة يستخدمها الإرهابيون الذين يحتجزون الرهائن".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم العثور في النفق على مواد استخباراتية وأسلحة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية. كان هذا النفق يضم حوالي 12 رهينة في أوقات مختلفة. وقد أُعيد ثلاثة منهم إلى إسرائيل، ولا يزال الباقون محتجزين في غزة".

المصدر: RT