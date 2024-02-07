لبنان.. مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بهجوم مسيرة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبا

أفاد مراسل RT بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة الخيام جنوب لبنان، إصابة أحدهما خطرة.

وأشار مراسلنا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف دورياته فوق أجواء العاصمة بيروت وعلى طول الساحل اللبناني تزامنا مع تنفيذ غارات وهمية واختراق لجدار الصوت إلى جانب إلقاء بالونات حرارية في أثناء تحليقه فوق أجواء عدد من بلدات جنوب لبنان

ولفت مراسلنا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين جديدتين استهدفتا بلدة الخيام في القطاع الشرقي بعد 4 غارات بالصواريخ نفذها قبل نصف ساعة.

وأضاف أنها المرة الأولى تقصف فيها بلدة الخيام في القطاع الشرقي بهذا العدد من الغارات منذ بدء القصف المتبادل، حيث ارتفع عدد الغارات إلى 6، 5 منهم نفذها الطيران الحربي وغارة واحدة نفذت بمسيّرة مفخخة.

وردا على الهجوم الإسرائيلي أعلن "حزب الله" استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية وتجمعا للجنود الإسرائيليين في محيطه ‏بالأسلحة الصاروخية، كما تم استهداف ‌التجهيزات الفنية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT