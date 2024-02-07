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حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه (صور)

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حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه (صور)
Globallookpress
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نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء اثنين من عناصره قتلا بالقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

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وقال "حزب الله" في بيانه: بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد جعفر عسيلي "ولاء" مواليد عام 1975 من بلدة أنصار في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه (صور)

وفي بيان آخر قال: بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين محمد شمص "مهدي" مواليد عام 1995 من بلدة اللبوة في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه (صور)

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لj"حزب الله" حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT

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