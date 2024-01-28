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حزب الله ينعي 3 من عناصره قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة مروحين (صور)

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حزب الله ينعي 3 من عناصره قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة مروحين (صور)
RT
حزب الله ينعي 3 من عناصره قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة مروحين
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أعلن حزب الله اللبناني مساء الأحد مقتل ثلاثة من عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة مروحين جنوب البلاد.

وأصدر الحزب بيانا نعى من خلاله صادق محمد هاشم "طاهر" من مواليد عام 1992 من بلدة رشكنناي في جنوب لبنان، وعلي جمال شكر "محسن" من مواليد عام 1988 من بلدة النبي شيت في البقاع،  وحسين حسن حلاوي "نور الزهراء" من مواليد عام 1998 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

حزب الله ينعي 3 من عناصره قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة مروحين (صور)

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد أنه قصف مواقع لحزب الله في لبنان.

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وأفادت مراسلة RT بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على أطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مراكز ونقاط وتجمعات للقوات الإسرائيلية بالصواريخ والأسلحة المناسبة.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT

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