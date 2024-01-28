الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد أنه قصف مواقع لحزب الله في لبنان، فيما وردت معلومات تفيد بإطلاق صلية من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان مقتضب "منذ فترة قصيرة، ضربت الطائرات المقاتلة مواقع عسكرية لحزب الله في زبقين وحولا".

وأضاف أن الجيش وجه ضربات مدفعية لعدد من المناطق في جنوب لبنان من أجل إزالة التهديد.

ونشرت القوات الإسرائيلية مقطع فيديو وثق عمليات القصف والاستهداف على مواقع في لبنان.

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר שני אתרים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפרים זבקין וחולא.



בנוסף, צה"ל ביצע הבוקר ירי ארטילרי להסרת איום לעבר מספר מרחבים בדרום לבנון pic.twitter.com/qSCK9dTRC1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 28, 2024

وأفادت مراسلة RT في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قذائف الفوسفور الأبيض على أطراف بلدة العديسة في القطاع الشرقي جنوب لبنان، وعلى الأحياء السكنية في بلدة حولا الحدودية.

وذكرت أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ على أطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي جنوب لبنان، بالإضافة إلى قصف مدفعي على أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وفي القطاع الغربي، قامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة على أطراف بلدة الضهيرة الفوقا.

ووثق مقطع فيديو آثار الغارة الإسرائيلية على بلدة الضهيرة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وقالت المراسلة أيضا إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات مركبا والناقورة ووادي حامول واللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان، بالإضافة إلى استهداف منطقة تل النحاس شمالي بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان بالمدفعية.

وأشارت المراسلة في المقابل إلى ورود معلومات تفيد بإطلاق صلية من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في الجليل الأعلى.

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته هاجمت موقعين عسكريين تابعين لحزب الله جنوب لبنان، فيما حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي الجمعة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت "التزام واشنطن بالدبلوماسية لحل التوترات القائمة على الحدود مع جنوب لبنان، لافتا إلى الهدف المشترك المتمثل في تجنب التصعيد الإقليمي".

المصدر: RT