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الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات مكثفة على الحدود مع لبنان استعدادا للحرب

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الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات مكثفة على الحدود مع لبنان استعدادا للحرب
Globallookpress Ayal Margolin
مروحيات إسرائيلية-صورة أرشيفية
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنود الاحتياط فيه أجروا تدريبات مكثفة على الحدود مع لبنان في إطار الجهود لتحسين الاستعداد القتالي وسط التصعيد في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أجرت القيادة الشمالية مناورات مكثفة لتحسين الاستعداد للعمليات القتالية على الحدود الشمالية. وفي إطار البرامج التدريبية الأخيرة للكتائب الاحتياطية على الجبهة الشمالية، تم تدريب جنود من اللواء الشمالي المحمول جوا (اللواء 226) والمقاتلين وأجرت قوات الهندسة مناورات تدريبية".

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وأشار إلى أن التدريبات تمت لإعداد القوات "للقتال في المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية، وفي الظروف الجوية الشتوية وفي التضاريس الشمالية".

وأضاف أن التدريبات جمعت بين استخدام الدبابات ووحدات الهندسة القتالية ووحدات المشاة والمدفعية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: تاس

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