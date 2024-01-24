"حزب الله" يدفع الجيش الإسرائيلي إلى حالة التأهب بعد ضربات قاعدة "ميرون" الجوية

أشار ضباط في الجيش الإسرائيلي إلى حالة التأهب المتزايدة في الجيش أمام ضربات "حزب الله" اللبناني للبنية العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.

ويأتي ذلك غداة هجوم "حزب الله" الذي أصاب بنية تحتية في القاعدة الجوية في جبل ميرون شمال إسرائيل.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي الإخباري عن أحد الضباط قوله: "لا يمكننا نقل الجبل، ومن جانب آخر لا يمكننا زيادة الدفاعات في المنطقة لحماية النشاطات العسكرية.. توجد قيود".

وقال الضباط إن "سلاح الجو الإسرائيلي قام بتحسينات على الدفاع على الجبل وهي أثبتت أنها فعالة".

وأضافوا: "حقيقة أنه لم يتم التسبب بأضرار كبيرة ولم يصب أي جندي أمس هي نتيجة للتفكير الصحيح والاستعداد المتجدد أمام تهديد الصواريخ المضادة للدبابات".

وتمت الإشارة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي ضاعف جهوده لتحديد مواقع عناصر "حزب الله" جنوبي لبنان في في المنطقة المحددة التي يتم إطلاق الصواريخ منها.

وحسب الإعلام العبري، تشمل الاستعدادات زيادة جمع المعلومات الاستخبارية والتعاون مع القيادة الشمالية.

وصرح ضابط في سلاح الجو بالقول: "ليس هناك شيء اسمه 100% في الدفاع.. المهم هو أنه لم يصب أي جندي ولم تتضرر كفاءة الجيش الإسرائيلي.. وإذا واصلوا إطلاق النار، فسوف يستمرون في المعاناة من الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية".

وأردف الضابط :"لا يمكن الاستخفاف بهذا الهجوم لذلك افترض أنه اقر جباية الثمن من الجانب الآخر.. ضرب هدف في الجانب الآخر وإن واصلوا إطلاق النار سيواصلون تكبد الخسائر من تلقي الضربات ببنية تحتية حيوية".

وأمس الثلاثاء، أكد الجيش الإسرائيلي تعرض إحدى قواعد القوات الجوية في شمال البلاد لأضرار نتيجة القصف من لبنان. وأشار إلى أن الأضرار طفيفة.

وأعلن "حزب الله" اللبناني أمس الثلاثاء أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة كوبرا وقاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لا تريد الحرب مع "حزب الله" اللبناني، لكنها مستعدة لأي تطور في الشمال.

في حين قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إنهم يقتربون من "مرحلة سيُطلب منهم فيها التحرك على نطاق واسع في عمق الأراضي اللبنانية من أجل إزالة التهديد الذي يواجه مواطنيهم".

وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني علي ‏دعموش قد شدد على أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي ‏يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT