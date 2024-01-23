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الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض إحدى قواعده الجوية لأضرار جراء صواريخ أطلقت من لبنان

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الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض إحدى قواعده الجوية لأضرار جراء صواريخ أطلقت من لبنان
Globallookpress Gil Cohen Magen
الجيش الإسرائيلي- صورة أرشيفية
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أعلن الجيش الإسرائيلي تعرض إحدى قواعد القوات الجوية في شمال البلاد لأضرار نتيجة القصف من لبنان. وأشار إلى أن الأضرار طفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "عقب إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل اليوم، تم رصد عدة عمليات قصف عبرت الأراضي الإسرائيلية من الجانب اللبناني. وتم اعتراض بعضها بنجاح من قبل منظومات الدفاع الجوي. ونتيجة لعمليات القصف هذه، لحقت أضرار طفيفة بالبنية التحتية لقاعدة جوية".

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وأشار الجيش إلى أن أنظمة الكشف التابعة للقوات الجوية والعسكريين أنفسهم لم يتضرروا بسبب القصف.

وأعلن "حزب الله" اللبناني في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة كوبرا وقاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء أن إسرائيل لا تريد الحرب مع "حزب الله" اللبناني، لكنها مستعدة لأي تطور في الشمال.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: نوفوستي

 

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