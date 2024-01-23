"حزب الله" يعلن استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة كوبرا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:30) من صباح يوم الثلاثاء 23-01-2024 تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة كوبرا ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وفي السياق، أفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة طيرحرفا وأطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، مبينا أنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل.

المصدر: RT