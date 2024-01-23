غالانت: إسرائيل لا تريد الحرب مع "حزب الله" لكنها مستعدة لأي تطور في الشمال

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء أن إسرائيل لا تريد الحرب مع "حزب الله" اللبناني، لكنها مستعدة لأي تطور في الشمال.

وقال غلانت في اجتماع لأعضاء مجلس الوزراء المصغر: "نحن نراقب كل ما يحدث في الشمال، يواصل حزب الله استفزازاته، وقد قدمت الآن تقييما خاصا للوضع في هذا الصدد، نحن لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لأي تطور في الشمال".

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وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني علي ‏دعموش قد شدد على أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي ‏يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب".

في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي سابقا، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كانت عليه في الماضي.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: نوفوستي