"حزب الله": التهديدات والوساطات إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب
شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني علي دعموش على أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب".
ولفت دعموش في تصريح إلى أن "ثبات المقاومة وأهلها في غزة ولبنان وعلى امتداد المحور، أدخل العدو الصهيوني وشريكه الأمريكي في مأزق كبير وهما يتخبطان على أكثر من صعيد، والخسائر اليومية التي تلحق بجيش العدو كبيرة، والخلافات الإسرائيلية الداخلية محتدمة، والخوف من توسّع الحرب يزداد يومًا بعد يوم، خصوصا بعد العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وتمادي العدو في اعتداءاته على جنوب لبنان".
وأكد أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب طالما استمر العدوان على غزة، ولن تخرج العدو من المأزق الذي يتخبط فيه، وليس أمامه من خيار سوى وقف العدوان".
وأضاف: "صحيح أن المقاومة لا تريد الانجرار للحرب، لكنها إذا فرضت عليها لا تخشاها ولا تخافها، وهي على أتم الجهوزية لمواجهتها بكل قوة وشجاعة".
المصدر: RT