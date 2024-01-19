"حزب الله": التهديدات والوساطات إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني علي ‏دعموش على أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي ‏يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب".

ولفت دعموش في تصريح إلى أن "‏ثبات المقاومة وأهلها في ‏غزة ولبنان وعلى امتداد المحور، أدخل العدو الصهيوني ‏وشريكه الأمريكي في مأزق كبير وهما يتخبطان على أكثر من ‏صعيد، والخسائر اليومية التي تلحق بجيش العدو كبيرة، ‏والخلافات الإسرائيلية الداخلية محتدمة، ‏والخوف من توسّع الحرب يزداد ‏يومًا بعد يوم، خصوصا بعد العدوان الأمريكي البريطاني على ‏اليمن وتمادي ‏العدو في اعتداءاته على جنوب لبنان".



وأكد أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي ‏يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب ‏طالما استمر العدوان ‏على غزة، ولن تخرج العدو من المأزق الذي يتخبط فيه، وليس أمامه من ‌‏خيار سوى وقف العدوان".

وأضاف: "صحيح أن المقاومة ‏لا تريد الانجرار للحرب، ‏لكنها إذا فرضت عليها لا تخشاها ولا تخافها، وهي على أتم الجهوزية ‌‏لمواجهتها بكل قوة وشجاعة".

المصدر: RT