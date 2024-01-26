حزب الله يهدد إسرائيل بـ"المدى الرابع والقوة المؤثرة"

قال نائب أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إنه "ما لم تتوقف الحرب في غزة فلا يمكن أن تتوقف في لبنان".

وأكد في كلمة خلال حفل إطلاق كتاب "الوصايا العلوية" للإمام الخامنئي، أنه "إذا وسعت إسرائيل استهدافاتها للبنان سنرد بالتوسعة بالمدى الرابع والقوّة المؤثّرة، والكيان الإسرائيلي يفهم ما نقول".

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وشدد الشيخ نعيم قاسم "على أن أي نقاش سياسي له علاقة بجبهة الجنوب مؤجل إلى ما بعد الحرب في غزة".

وأضاف: "لا ربط للاستحقاقات السياسية سواء كانت مسألة رئاسة الجمهورية أو غيرها بما يجري في الجنوب ولا توجد مقايضة بين ما يجري في الجنوب وبين أي استحقاق سياسي".

وأفاد بأن حزب الله سيواصل مواجهة إسرائيل والعمل في الداخل اللبناني لمساعدة الناس والاستعدادا في كل لحظة لانتخاب رئيس للجمهورية إذا تم الاتفاق.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT + وكالة الأنباء اللبنانية