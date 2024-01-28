إصابات مباشرة.. حزب الله اللبناني يعلن استهداف مواقع للقوات الإسرائيلية بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني مساء يوم الأحد استهداف مراكز ونقاط وتجمعات للقوات الإسرائيلية بالصواريخ والأسلحة المناسبة.

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وقال في بيانات منفصلة إن عناصر ‏‌‏‌‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة ‌‎12:33‌‏ من بعد ظهر يوم الأحد تجمعا ‏لجنود إسرائيليين شرقي موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية. ‏

وأضاف أنه تم استهداف ‌‌‌‌‌‏انتشار لجنود إسرائيليين في ثكنة راميم ومحيطها بالأسلحة الصاروخية.

وأفاد الحزب بأنه قصف أيضا جنودا إسرائيليين في محيط ثكنة هونين بصاروخ "بركان".

كما أعلن في بيانه ‏استهداف ‌‌‌‌‌تجمع ‏لقوات إسرائيلية في موقع تل شعر بالأسلحة الصاروخية.

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وأكد حزب الله اللبناني أن عمليات الاستهدلف حققت إصابات مباشرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته هاجمت موقعين عسكريين تابعين لحزب الله جنوب لبنان، فيما حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

المصدر: RT