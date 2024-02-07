الجيش الإسرائيلي يطلب تمديد الخدمة لجنود الاحتياط إلى 46 عاما

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي طلب تمديد الخدمة لجنود الاحتياط إلى 46 عاما.

وحسب الصحيفة، تتضمن مذكرة مشروع القانون الجديد التي سيتم تقديمها للتشريع في الكنيست، بناء على طلب الجيش الإسرائيلي، تمديد الخدمة لجنود الاحتياط، بحيث يتم تمديد سن تسريح الجنود من 40 إلى 46 عاما، وبالنسبة للضباط سيتم رفع سن التسريح إلى 50 عاما وسيتم تمديد سن التطوع إلى 66 عاما.

بالإضافة إلى ذلك، عُلم أنه في العديد من الوحدات القتالية في الاحتياطيات، تم إبلاغ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاما وأكثر، عن الخدمة الاحتياطية في بداية الحرب على غزة، بحيث يكون هذا "خزانا كبيرا" من المحتمل استخدامه وفقا لقيم العطاء لقطاع الخدمة.

وفي المجموع، تطوع حوالي 50000 جندي إسرائيلي في الاحتياطيات طوال الحرب، وهو رقم قياسي، كما خدمت حوالي 40000 امرأة في المحميات.

في سياق منفصل، أجرت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي يوم الاثنين تدريبا في الضفة الغربية يحاكي عملية اختطاف مواطن فلسطينيين من قبل مستوطنين يهود.

في حين صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الثلاثاء، بأن التمرين الذي يحاكي اختطاف فلسطينيين من قبل المستوطنين كان خطأ، موجها اعتذاره للمتضررين جراء ذلك.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الـ124 في ظل وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر من 90% من السكان، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" +RT