عقب رد "حماس"..بلينكن من إسرائيل: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" لإتمام صفقة الأسرى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، إن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس".

وفي تصريحات له خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، أضاف بلينكن: "نركز بشدة على القيام بهذا العمل (إطلاق سراح الأسرى)، ونأمل أن نقدر على استئناف عملية إطلاق سراح الرهائن الذي توقف منذ عدة أشهر".

وأردف بلينكن: "الرهائن هم في المقام الأول في أذهاننا وفي قلوبنا"، متابعا: "كما تعلمون، لدينا الآن رد من حماس على الاقتراح الذي تم طرحه على الطاولة، وهو طريق للمضي قدمًا. نحن ننظر إلى الأمر بشكل مكثف، كما أعرف، كما هو الحال بالنسبة لحكومة إسرائيل".

من جهته، اعتبر الرئيس الإسرائيلي أن زيارة بلينكن إلى تل أبيب "تأتي في وقت حرج للغاية في مسار الصراع"، مضيفا: "إننا نتوق ونصلي من أجل إطلاق سراح الرهائن فورا. نريد رؤيتهم يعودون في أقرب وقت ممكن. الوضع رهيب ومن الواضح أن حماس تنتهك كل قواعد السلوك البشري في هذا الصدد".

ومساء اليوم الأربعاء، وصل بلينكن يصل مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي وقت لاحق من اليوم ستجرى مناقشة لصياغة الرد الإسرائيلي على رد "حماس"، والتقى وزير الدفاع يوآف غالانت، رئيس الموساد دافيد برنياع وبحث معه المفاوضات الخاصة بالصفقة.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الـ124 في ظل وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر من 90% من السكان، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر" "سي إن إن" + RT